２０２３年６月初旬から体調不良で、２４年８月末でフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサーが９日、体調について公式ＳＮＳで発信した。フジ退社直後の２４年１０月にＰＴＳＤを公表している渡邊。３月２４日付では、最近とても体調が良い日が続いているが、「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜ってちょっと怖くなりつつ」などとつづり、自ら