原油価格高騰の中、企業の間で取引されるモノの価格も上昇しています。日銀が発表した3月の国内の企業物価指数は、2025年の同じ月と比べて2.6％上昇しました。前の月と比べても、0.8％と大幅に上昇しました。品目別で見ると、ガソリンや軽油などを含む「石油・石炭製品」（前月比+7.7％）やベンゼンなどの「化学製品」（前月比+1.7％）が上昇していて、中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰の影響が全体を押し上げました。日銀は