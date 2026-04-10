テレビ朝日の番組『しあわせのたね。』では、さまざまなSDGsの課題に取り組み、暮らしを未来へ紡ぐ“はじめの一歩”を踏み出した人たちを紹介している。今回取り上げるのは、介護や医療現場での問題解決に取り組む「マジックシールズ」代表取締役CEOの下村明司さんだ。「私たちは、高齢者の転倒事故を防ぐために、床とマットを開発しました」（下村さん）以前はオートバイメーカーで、衝突時のショックを和らげる技術を開発してき