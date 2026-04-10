スルガ銀行が大幅反発し、年初来高値を更新した。ＳＭＢＣ日興証券が９日付でスルガ銀の投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」に引き上げた。目標株価は１５００円から２４００円に増額修正している。シェアハウス以外の投資用不動産融資の問題では調停や解決金の支払いが決まり、過去の引当金や税金費用の戻入が見込める状況となってきたと指摘。本業は概ね堅調で、利益の押し上げは還元の上積みにつながるとの見