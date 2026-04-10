ヤマトインターナショナルが反発している。午後２時ごろに２６年８月末日時点の株主から株主優待制度を変更すると発表しており、好材料視されている。現行制度では毎年８月末日時点で３００株以上を保有する株主を対象に、保有株数５００株未満で自社商品１０００円相当、５００株以上で３０００円相当を提供していたが、変更後は保有株数５００株未満の株主に自社のオンラインショップで利用できるクーポン券１００