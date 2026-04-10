ネクソンが３日ぶりに反落。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は９日、同社株の目標株価を５０００円から３８００円に引き下げた。投資判断の「オーバーウエート」は継続した。３月３１日に開催された「ＣａｐｉｔａｌＭａｒｋｅｔｓＢｒｉｅｆｉｎｇ」において、ゲームタイトルの遅延及びパイプラインの可視性低下を理由に２７年度の業績ガイダンスを撤回したことを受け、業績予想を引き下げ