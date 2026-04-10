ジョルダンがしっかり。午後２時３０分ごろに、２６年９月期第３四半期に助成金収入６５００万円を営業外収益として計上すると発表したことが好材料視されている。国土交通省の観光振興事業（観光２次交通高度化事業）の採択を受けた、沖縄県八重山地域での事業の実施により発生したもので、業績への影響は８月に発表予定の第３四半期決算短信に反映させる。 出所：MINKABU PRESS