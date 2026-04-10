埼玉県飯能市の「ムーミンバレーパーク」では2026年4月11日（土）から、国内最大級のアンブレライベント「ムーミン谷とアンブレラ」を開催します。7回目を迎える2026年は、不朽の名作『ムーミン谷の彗星』をテーマに、全長200メートルの鮮やかな傘の回廊が登場。さらに、東飯能駅に新設された「ムーミンママ」オブジェや、GW限定の湖上花火など、今年ならではの見どころが満載です。都心から「東京駅直行バス」に乗るルートなどお