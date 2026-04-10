（台北中央社）北部・新北市政府交通局は9日、市政府庁舎が位置する板橋駅前の交差点2カ所に自動で開閉する日よけのためのパラソルを設置したと発表した。試験的な導入で、市民からの意見や設備の運用状況を見て、増設の可能性を検討する方針だ。同局の林昭賢・専門委員は、板橋駅は重要な交通結節点で交差点の人通りが多い上、歩車分離式信号を設置しているため、信号の待ち時間が長いと説明。それにもかかわらず、日よけの設備が