開催：2026.4.10 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 7 - 3 [ロッキーズ] MLBの試合が10日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとロッキーズが対戦した。 パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するロッキーズの先発投手はジミー・ハーゲットで試合は開始した。 3回表、9番 ブレントン・ドイル 2球目を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点