余りがちな茶封筒で褒められラッピングを作る方法▶【写真で作り方を確認】茶封筒が高見えラッピングに大変身する方法いつか使うと思ってたくさん買ったけど案外使わない……、そんな風に家に茶封筒を余らせている方も多いですよね。地味な事務用品のイメージがある茶封筒ですが、アレンジ次第でおしゃれなラッピングとして活用できるとSNSで話題です。今回は、簡単なのに褒められる茶封筒ラッピング術を紹介します。■「本当