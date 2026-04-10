2026年４月10日、突如朗報が舞い込んできた。J１リーグのFC町田ゼルビアが「2026/27シーズン(2027年１月)より、流通経済大のDF西川楓人が加入内定」と発表したのだ。「2026年 JFA・J リーグ特別指定選手」としても承認された西川は、今回の加入内定を受け、以下のようにコメントした。「2027年よりFC町田ゼルビアに加入することになりました流通経済大学の?川楓人です。プロサッカー選手としてのキャリアをFC町田ゼルビアとい