2023年に日本性機能学会が実施した全国調査（対象：20〜79歳の男性、6228人）によると、日本人男性の勃起障害（ED）の有病率は30.9％で、およそ1400万人が「性交渉に十分な硬さではない」レベルのEDに悩んでいることが明らかになった。しかも、20〜24歳の有病率が27％、25〜29歳が22％と、20代が30〜34歳の16.4％を上回り、関係者に衝撃を与えた。近年、男性不妊の原因としてEDや早漏・遅漏に代表される射精障害などの性機能障