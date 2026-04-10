川崎フロンターレのFW小林悠が負傷離脱を余儀なくされた。クラブは４月９日、同選手が５日の浦和レッズ戦で負傷し、「左ヒラメ筋肉離れ」と診断されたと発表した。今回の負傷を受け、小林は自身のインスタグラムで心境を吐露。「リリースにありましたが、浦和戦の試合前に怪我をしてしまいました」と明かし、「急なメンバーの入れ替えなど、チームに迷惑をかけてしまって申し訳なく思っています」と謝罪した。さらに「でも個