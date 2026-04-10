【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が、2026年初の単独公演『JO1DER SHOW 2026 \'EIEN 永縁\'』の東京ドーム公演を、4月8日・9日に開催。2日目公演のライブレポートが到着した。 ■「失敗も成功も、楽しいこともつらいことも、全部含めてご縁」（木全翔也） JO1は2024年より、コンセプチュアルなライブ『JO1DER SHOW』をスタート。この公演シリーズでは、迫力たっぷりのライブパフォӦ