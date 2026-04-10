嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2016年2月24日にリリースされた「復活LOVE」のジャケット写真が公開された。 【写真＆動画】嵐「復活LOVE」ジャケット写真＆MV 他 ■山下達郎が作詞、竹内まりやが作曲を手がけた「復活LOVE」 「復活LOVE」は、作詞を山下達郎、作曲を竹内まりやが手がけたことでも知られる楽曲。 公開されたビジュアルでは、嵐のメンバーがシックなスーツ姿で