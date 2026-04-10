ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSにて、主演・宮舘涼太（Snow Man）のオフショットが公開された。 【写真】宮舘涼太と文鳥のほっこり2ショット【動画】宮舘涼太による『タミ恋』初回放送カウントダウン ／『タミ恋』第2話予告 ■エータ（宮舘涼太）の文鳥日記がスタート 公開されたのは、スリーピーススーツを纏った宮舘の肩に“ぶんち