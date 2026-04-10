ＳＡＡＦホールディングス [東証Ｇ] が4月10日後場(15:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は4.5円(前の期は無配)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2026年２月13日付適時開示「通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益がいずれも前期決算