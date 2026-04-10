北雄ラッキー [東証Ｓ] が4月10日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比8.3％増の2.2億円に伸び、27年2月期も前期比44.1％増の3.2億円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比13.9％増の2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の1.8％→2.0％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース