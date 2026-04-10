ツインバード [東証Ｓ] が4月10日後場(15:00)に業績修正を発表。26年2月期の経常損益(非連結)を従来予想の1億2000万円の黒字→8億9600万円の赤字(前の期は4200万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常損益も従来予想の5億4900万円の黒字→4億6700万円の赤字(前年同期は3億7000万円の黒字)に減額し、一転して赤字