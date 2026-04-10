ハイデイ日高 [東証Ｐ] が4月10日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比16.5％増の65.8億円になり、27年2月期も前期比3.2％増の68億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を46円→52円(前の期は44円)に増額し、今期も52円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常利益は前年同