シー・ヴイ・エス・ベイエリア [東証Ｓ] が4月10日後場(15:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終損益を従来予想の0.4億円の赤字→11.4億円の赤字(前の期は11.2億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益も従来予想の0.2億円の黒字→10.7億円の赤字(前年同期は3億円の黒字)に減額し、一転して赤字