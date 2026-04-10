中本パックス [東証Ｓ] が4月10日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比5.0％増の30.5億円になり、27年2月期も前期比13.0％増の34.5億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。11期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を68円→71円(前の期は66円)に増額し、今期も前期比3円増の74円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結