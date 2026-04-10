川崎地質 [東証Ｓ] が4月10日後場(15:00)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比9.5倍の6.7億円に急拡大し、12-5月期(上期)計画の8.2億円に対する進捗率は82.3％に達し、5年平均の41.3％も上回った。 同時に、今期の年間配当を従来計画の80円→120円(前期は145円)に大幅増額修正した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.4％→23.4％に急改善