エルテス [東証Ｇ] が4月10日後場(15:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終損益を従来予想の1億7000万円の黒字→1億7000万円の赤字(前の期は8億6000万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結経常利益は従来予想の3億4000万円→3億5000万円(前の期は6800万円)に2.9％上方修正し、増益率が5.0倍→5.1倍に拡大し、従来の6期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した下