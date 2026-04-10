10日15時現在の日経平均株価は前日比1025.56円（1.83％）高の5万6920.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は469、値下がりは1059、変わらずは44と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を600.98円押し上げている。次いで東エレク が174.99円、フジクラ が116.05円、アドテスト が78.44円、ファナック が56.15円と続く。 マイナス寄与度