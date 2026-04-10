宝島社の女性ファッション誌「sweet」5月号増刊と「オトナミューズ」6月号増刊の付録についてくるのは、どちらも晴雨兼用折りたたみ傘。片方は「ジル バイ ジルスチュアート（JILL by JILL STUART）」とのコラボで、もう片方はヘア＆メイクアップアーティストの河北裕介さん監修となっていますが、これはどちらを買えばいいのか悩む〜〜〜っ!!!編集部に届いた実物を比較レビューしてみたので、ぜひ選ぶときの参考にしてみて♪※記