2026年4月8日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、日本の防衛省が2036年3月末までに女性自衛官の割合を現在の9％から13％に引き上げる目標を掲げたと報じた。記事は、この目標設定の背景に深刻な採用難があると指摘。定員約25万人のうち約10％が欠員状態にあり、少子高齢化が問題に拍車をかけていることを伝えた。また、任務の危険性や賃金水準の低さ、56歳前後という早い定年退職年齢