女優でモデルのKoki,（23）が10日、自身のインスタグラムを更新。愛犬と顔を寄せ合うツーショットを公開した。愛犬とのラブラブな2ショットを公開。「Mylittlebaby」とつづり、クマとハートの絵文字を添えた。桜の花びらとともに笑顔の愛犬も披露した。愛犬のルンちゃんは工藤の実家の愛犬で、一家のSNSにもたびたび登場している。Koki,は俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の次女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月に