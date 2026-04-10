女優の朝加真由美（70）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。人気俳優らとの交流を明かした。先月最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演していた朝加。大阪での撮影中、共演者との交流について聞かれると、「私本当に、ご飯を食べたりお酒を飲んだりするのが一番の楽しみなんです」と告白。「で、隙あらば誰かと外に飲みに行きたい」と打ち明けた。お相手探しは「待ってる間