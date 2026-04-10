ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会は、４月１８日から大阪府内で実施するＵ２０日本代表候補の関西合宿に参加するメンバー３７人及び練習生１人を発表しました。 今回召集されたのは、４月８日に追加召集が発表された１１人を含むＦＷ２０人、ＢＫ１７人の３７人。２０２５年度の高校日本代表としてＵ１９イングランド代表から歴史的な初勝利をあげた、この春に関東・関西の強豪大学に入学した新１年