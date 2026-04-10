◇プロボクシングバンタム級ノンタイトルWBO6位、IBF11位、WBC12位、WBA14位秋次克真（帝拳）＜10回戦＞WBC6位、WBO8位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）（2026年4月11日両国国技館）米国を主戦場としているWBO世界バンタム級6位の秋次克真（28＝米国、14勝4KO）があす10日、「Prime Video Boxing 15」で初めて母国・日本のリングに立つ。10日は都内のホテルで前日計量が行われ、秋次はリミットより200グラム軽い53.3キロ、