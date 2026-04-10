経済産業省は１０日、２０３０年までに農林水産物・食品の輸出額５兆円の達成に向け、輸出支援プログラムを創設し、農家や企業の輸出拡大を後押しすると発表した。海外の有望市場で日本貿易振興機構（ジェトロ）の拠点や人員を拡充し、食品加工による高付加価値化や、低温で輸送・管理する「コールドチェーン」の開発などに取り組む。赤沢経産相は１０日の閣議後記者会見で「５兆円目標の達成には取り組みの大幅な加速化が必要