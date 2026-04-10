阪神・茨木秀俊投手（21）が10日、2軍施設・SGL尼崎で行われた残留練習に参加した。9日のヤクルト戦でプロ初先発初勝利を挙げた右腕は、一夜明け「何件かわからないくらい。みんな（連絡を）送ってくれたというか、ほんとにお世話になった人たちも喜んでくれたんで良かったです」と笑顔を見せた。数えきれないほどのお祝いメッセージに「勝ったんだな」と実感。両親からも「おめでとう」と連絡が入った。ここからさらに白星を