長年連れ添ったカップルが直面するリアルすぎる“夜の事情”。4月9日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話で、彼氏の自分勝手なスキンシップへの不満が赤裸々に語られた。【映像】赤裸々すぎるカップルの“夜の誘い”本番組は、結婚に踏み出せないカップルが「結婚するか、別れるか」を決断する7日間の旅行に密着する恋愛リアリティ番組。話し合いの場に持ち込まれたのは、31歳