南海トラフ地震などの大規模災害に備え、国土交通省は同省職員らで作る緊急災害対策派遣隊「ＴＥＣ―ＦＯＲＣＥ（テックフォース）」の体制強化に乗り出した。民間人材や学識者に、予備隊員やアドバイザーとして参画してもらう制度を創設。国内の英知を結集し、全国各地で起こる災害に迅速に対応できるようにする。（糸井裕哉）非常勤公務員中堅ゼネコン「浅沼組」の東京本店に勤める荒井剛さん（５３）は、国交省が昨年創設し