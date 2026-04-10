競泳女子の五輪３大会連続出場の池江璃花子が自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。「久しぶりの２人でご飯なんだかんだお酒飲みながらゆっくり話すのは初めてだったかも楽しくてあっという間に閉店ガラガラ時間が足りなかったのでまた行きましょ」とつづり、１６年リオ五輪代表の親友で、現在はＴＢＳに勤務する今井月さんとの食事を報告した。焼き鳥店に行ったにもかかわらず「焼き鳥の写真一枚もなかった」とい