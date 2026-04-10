高市総理は10日、日本での公演のために来日中の世界的ロックバンド「ディープ・パープル」と総理官邸で面会した。「ディープ・パープル」が待つ部屋に入った高市総理は、「信じられない！」と英語でつぶやき、5人のメンバーそれぞれと挨拶を交わすと、日本発の世界的な打楽器ブランド「TAMA」のドラムスティックをプレゼントした。報道陣に公開された面会の冒頭、高市総理は終始笑顔で、「ディープ・パープルは私の憧れのバンドで