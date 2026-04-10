Image: ニトリ ROOMIE 2026年1月19日掲載の記事より転載 最近さまざまなメーカーから「中身が見えるノンフライヤー」が発売されていて気になっています。ところがネックになっているのがお値段。ちょっとお高めのアイテムが中心で「買って使わなかったらどうしよう……」と考えて手が出せずにいました。ところがニトリで、お手頃価格のノンフライヤーを発見！ニトリとエディオンの共同開発ア