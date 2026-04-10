全国各地で相次ぐ桜の倒木。2026年4月10日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、倒木問題を話題にした。東京の砧公園では倒木が相次ぎけが人も出ていることから緊急点検の結果、調査25本中7本に倒木の危険性があると判明したという。東京、埼玉、神奈川と都市部に集中なぜ倒木が相次ぐのか。「高度成長期から木が植えられた背景があってそれが60年、70年経った段階で老齢化してきている」と樹木医の意見を紹介。