米男子ゴルフ・マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが現地時間9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で開幕した。開幕前日には28歳のノルウェー人ゴルファーが、キャディーを務めた教師とコース上で熱烈なキス。突然の“交際公表”が話題を呼んでいる。米メディア「ニューヨーク・ポスト」は「ビクトル・ホブランがマスターズで教師との新たな交際関係を明かし、ゴルフ界に衝撃