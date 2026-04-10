スティーヴン・スピルバーグが、将来的にホラー映画を監督してみたいという思いを明かした。「ジョーズ」「ジュラシック・パーク」「未知との遭遇」などで観客に強烈な恐怖や緊張感を与えてきたが、本人いわく、純粋なホラー映画はまだ手がけていないという。 【写真】走り去る子供たち…不気味な「WEAPONS/ウェポンズ」のポスタービジュアル 「エンパイア」誌最新号のインタビュ