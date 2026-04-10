4月2日、株式会社はくばくは、同社が販売する「そば湯まで美味しい蕎麦 白」「そば湯まで美味しい蕎麦 黒」の2商品が、「ITI（International Taste Institute、国際味覚審査機構）」が選出する「優秀味覚賞」を受賞したと発表しました。「そば湯まで美味しい蕎麦 白」は優秀味覚賞の最高ランクとなる「三ツ星」、「そば湯まで美味しい蕎麦 黒」は「二ツ星」を獲得しています。同社マーケティング部の手塚俊彦さんが「そば湯まで美