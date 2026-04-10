元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内で記者会見し、来年１月の任期満了に伴う次期宮崎県知事選への立候補を正式に表明した。出馬の理由について「宮崎の衰微、衰退が止まらない」と述べ、県政には「経済の立て直し」と「ゲームチェンジャーが必要」と強調した。ほかに有力候補が名乗りを上げなければ、選挙戦は２度目の現職ＶＳ元職、師弟対決という異例の形となる。総務省出身の河野俊嗣氏（６２）は、東国原