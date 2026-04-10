◆米大リーグパドレス７☓―３ロッキーズ＝延長１２回＝（９日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）菅野智之投手が所属するロッキーズが９日（日本時間１０日）、敵地・パドレスとの３連戦初戦で延長１２回の激闘に敗れ、連勝は「４」でストップした。最後は同点の延長１２回１死満塁からベジョソがボガーツに左翼への満塁弾を浴び、サヨナラ負け。１０日（同１１日）は、菅野智之投手が今季３度目の先発マ