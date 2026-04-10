俳優の高岡早紀が11日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演する。【番組カット】黒ワンピから美足スラリな高岡早紀一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書いた回転式の“お名前ボード”から、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接