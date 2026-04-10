古希（70歳）を迎えソロ活動の始動を発表した桑田佳祐の約3年半ぶりとなる全国ツアーのタイトルとロゴが解禁された。ツアータイトルは『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』に決定した。【動画】桑田佳祐「人誑し／ひとたらし」オフィシャルオーディオ（YouTube）新曲「人誑し／ひとたらし」を4月3日に先行配信し、2022年以来約3年半ぶりとなる全国ツアーの開催も発表していた桑田。同ツアーは、7月の石川県産業