◇ナ・リーグパドレス7×─3ロッキーズ（2026年4月9日サンディエゴ）パドレスは9日（日本時間10日）、本拠でのロッキーズ戦で3度、同点に追いつくなど粘りを見せ、最後は延長11回にサヨナラ勝ち。2連勝を飾った。3回にロッキーズに1点を先制されたものの、その裏、1死一、三塁からタティスの左犠飛ですぐさま同点に追いついた。その後、両軍とも追加点を奪えず、試合は1─1のまま、延長戦に突入。10回、ロッキーズが1