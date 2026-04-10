大型犬は何か困ることが起こったらしく、窓の方を向いたままフリーズしていて…？ちょっぴりおマヌケで微笑ましいハプニングが話題になり、投稿は記事執筆時点で30 万回再生を突破。「可愛すぎる」「哀愁ただよってる」「後ろ姿が…イエティみたい」といった声が寄せられています。 【動画：窓の方を向いて固まる大型犬→何しているのかと近づいてみると…まさかのハプニング】 大型犬にハプニング発生！ Instagram