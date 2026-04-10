男の子とゴールデンレトリバーの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で35万4000回再生を突破し、「可愛いしなんか泣けます」「パワーチャージしてるんだね」「素敵な組み合わせ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小学校2日目が終わり、帰宅した男の子→真っ先に『大型犬』の元へ行き…信頼と愛を感じる『尊い光景』】 小学